وتزامن مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم. الإنهاء الرسمي لعقدك.

حقق الأهلي فوزه الأول فِيْ مسابقة الدوري الأصفر 2022-2023، بفوزه على فريق نادي الخلود الأول لكرة القدم (1-0)، فِيْ الجولة الثالثة.

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وتعادل الراقي فِيْ الجولة الأولى من الدوري أمام القيصومة، قبل أن يخسر أمام فريق الأخدود الأول لكرة القدم، فِيْ الأسبوع الثاني.

* نجم الأهلي ينتقل إلَّى حيدوك سبليت

وبحسب صحيفة “دالماتينسكيبورتال”، توصلت إدارة الأهلي إلَّى اتفاق مع النجم الكرواتي فِيْليب براداريتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم. لإنهاء عقدك.

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وكشفت الصحيفة أن برادريتش يقترب من التعاقد مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي، فِيْ انتقال مجاني، بعد مغادرة الأهلي.

يشار إلَّى أن براداريتش انضم إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2022، قادما من كالياري الإيطالي. وسجل 3 أهداف فِيْ 27 مباراة رسمية.