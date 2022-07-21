الأهلي يفشل في إنهاء عقدتين أمام الزمالك بعد خسارة كأس مصر

توج فريق الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي 2-1 في نهائي بطولة موسم 2022-2022.

جمع الزمالك ثنائية الدوري والكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق هذا الإنجاز في مواسم 1959-1960 و 1987-1988 و 2014-2015.

الأهلي يخفق في فسخ عقدين أمام الزمالك

ولم يتمكن الأهلي من التراجع عن عقدين أمام الزمالك بعد خسارة لقب كأس مصر لموسم 2022-2022.

الأهلي لم يهزم على الزمالك في كأس مصر منذ 12 عاما، وتحديدا منذ فوزه على الفارس الأبيض في دور الـ16 من نسخة 2010 ثم الفوز 3-1.

كما بقي الأهلي دون هزيمة الزمالك في نهائي كأس مصر منذ فوزه 4-3 في نهائي 2007.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

وبحسب اللوائح، سيواجه الزمالك بطل الكأس والدوري المصري لنسخة 2022 الأهلي في كأس السوبر، حيث يعتبر المارد الأحمر وصيف الدوري والكأس هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بخصمه الأهلي يوم 21 أكتوبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.