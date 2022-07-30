الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام فاركو للإيقاف

تم التأكيد على غياب كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق الأهلي عن مباراة فريقه القادمة أمام فاركو في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو يوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2022.

وسيغيب كريم فؤاد عن مباراة الثلاثاء بين الأهلي ونظيره فاركو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد تلقيه الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب، والتي تقام حاليا ضمن الجولة الـ21 المؤجلة للبطولة.

وكان كريم فؤاد قد تلقى إخطارين قبل مباراة المقاولون العرب اليوم، في مباراتي بيراميدز والجونة، لتأكيد غيابه عن مباراة فاركو المقبلة.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.