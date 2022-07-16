الأهلي يفقد خدمات لاعبه في مباراة الجونة

يخسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم لاعب وسطه، خلال مباراة الجونة المقبلة، في الدوري المصري الممتاز.

عليو ديانج يغيب عن الأهلي في مباراة الجونة

ويغيب عليو ديانج لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم عن مباراة الجونة بسبب تكدس الإنجازات.

تلقى عليو ديانج الإنذار الثالث خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميديس، التي جمعتهما يوم السبت، بعد تدخل قوي ضد أحد اللاعبين.

عليو ديانج، حصل على بطاقتين صفراويتين في مباراتي اتحاد الإسكندرية والمصري.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويواجه الأهلي نظيره الجونة في الجولة 26 من الدوري المصري، يوم الأحد 24 يوليو.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم السبت، في اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين ليجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث في التصنيف العام.