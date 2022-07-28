الأهلي يفقد مدافعه في مباراة المقاولون العرب

الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي يخسر خدمات مدافعه في مباراة المقاولون العرب القادمة في بطولة الدوري المصري.

لن يتمكن محمد هاني، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مواجهة المقاولون العرب، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مقاصة مصر.

شارك محمد هاني في الشوط الثاني من مباراة الإقصاء بين الأهلي ومصر، والتي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

وفاز النادي الأهلي على حساب مصر المقاصة بهدف واحد سجله عليو ديانج.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريز مع نظيره المقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو الجاري.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة وتأجيل مباراتين.

المعركة من أجل العمل على لقب الدوري المصري، حيث يتصدر الزمالك 60 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.