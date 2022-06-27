الأهلي يفك عقدة بيراميدز في كأس مصر

تمكن فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي من فسخ عقده مع بيراميدز، في كأس مصر، بعد فوزه في ربع نهائي البطولة مساء الأحد.

واجه الفارس الأحمر نظيره من بيراميدز، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.

حقق النادي الأهلي فوزه الأول على بيراميدز في كأس مصر، بعد فوزه عليه في مباراتين سابقتين، حيث التقى الفريقان، في موسم 2017-2022، وفاز بيراميدز باسمه القديم “أسيوط”، بهدف بدون هدف. إجابة، وفاز بيراميدز بالمباراة الثانية التي وحدتهم في موسم 2022-2022 بهدف نظيف أيضًا.

تأهل الفريق الأول للنادي الأهلي رسميًا إلى نصف نهائي كأس مصر القديمة 2022-2022، بعد فوزه على فريق بيراميدز 2-1 في المباراة التي واجهتهم على استاد القاهرة الدولي، في ربع النهائي. البطولة

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية نفذها النادي الأهلي على يمين مرمى بيراميدز والتي نفذها محمد مجدي أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها طاهر محمد طاهر بالمرمى. سقطت الكرة. رأسية وضعت الكرة في الشباك خلف الحارس شريف إكرامي.

وتمكن حسام حسن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 91 من المباراة، بتسديدة منخفضة داخل منطقة الجزاء اخترقت مرمى شريف إكرامي.

صنع رمضان صبحي الفارق، حيث سجل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، ليهزم ريد جيني 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

التقى النادي الأهلي بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر القديمة.