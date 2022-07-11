الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة القرن

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، إن مجلس إدارة النادي الأهلي اقترب من إعلان صفقة القرن.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم نظيره فيوتشر، مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا على استاد السلام وي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “اليوم، الإعلان عن صفقة القرن للنادي الأهلي اللاعب الذي يلعب لنادي كبير في مصر”.

نشر فرج عامر، أمس الأحد، صورة للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي وهو يوقع عقدا مع أمير توفيق رئيس العقود بالنادي الأهلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.