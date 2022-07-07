الأهلي يقترب من تجديد عقود نجميه

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مسؤولي النادي الأهلي يقتربون من تجديد عقدي الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، للاستمرار في صفوف القلعة الحمراء للدورة المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن شركة الأهلي لكرة القدم عقدت اجتماعا مع ياسر إبراهيم لبحث تجديد عقده مع النادي الذي وافق عليه اللاعب دون شروط.

أما أيمن أشرف، فهناك استقرار داخل الكيان الكروي لتجديد عقده في الفترة المقبلة، خاصة أنه أحد قادة الفريق، ومن المتوقع حل الأمر في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف ثاتو ماتوكا وكيل اللاعب الموزمبيقي لويس ميتشيسوني لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن موكله تلقى عروضا لتولي خدماته خلال الفترة المقبلة.

قال ماتوكا لـ iDiski Times “لم يتصل بي رؤساء كايزر بشأن ميتشيسوني، ولم أعرضه عليهم”.

وأوضح “سيمبا والشباب الأفارقة من تنزانيا لم يتصلوا بي أيضًا”.

وتابع “ميكسوني لم يتلق أي عرض حتى الآن، لكن في حال رحيل الأهلي، هدفنا هو الانضمام إلى أحد أندية شمال إفريقيا”.