الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

وأكد الصحفي محمد شبانة، أن مسؤولي لجنة التوظيف بالنادي الأهلي اقتربوا من حسم العقد مع شادي حسين مهاجم كليوباترا سيراميك.

وأكد شبانة “بنسبة تصل إلى 90٪، أنجز الأهلي التعاقد مع شادي حسين”.

وأوضح “الفريق الأحمر يريد التعاقد مع مهاجمين جدد، وشادي حسين هو أقرب مهاجم مصري للانضمام إلى الأهلي”.

كما كشف شبانة عن أول مواجهة بين مدرب الأهلي ريكاردو سواريس ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

وقال “سوارش رفض فكرة صعود اللاعبين من قطاع الناشئين خلال الفترة الحالية، إثر تراجع مستوى اللاعبين الأساسيين، فنيا أو ماديا”.

وتابع “استند المدرب البرتغالي في رفضه إلى” فكرة حرق اللاعبين الشباب “، قبل كل شيء لأنهم لا يملكون الخبرة الصحيحة للمشاركة تحت ضغط المباريات الكبيرة أو اللعب على لقب محلي أو قاري”.

وختم “أكد سواريش أن الشباب سيكون لهم دور في الفريق ولكن شيئًا فشيئًا لاكتساب الخبرات المطلوبة وأيضًا التعود على طريقة اللعب والحفاظ على مراكزهم بشكل صحيح”.

يستضيف ملعب الكلية الحربية مباراة مهمة بين الأهلي والمقاصة، مساء الأربعاء 27 يوليو، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالجدول برصيد 51 نقطة، مع تبقي مباراتين، فيما يحتل المصري المقاصة المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.