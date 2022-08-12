الأهلي يقترب من صفقتين مدويتين بالدوري الإماراتي

أكد فرج عامر، الرئيس السابق لنادي سموحة بالإسكندرية، أن النادي الأهلي يقترب من تسوية صفقتين كبيرتين في الدوري الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف المارد الأحمر الموسم المقبل.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فراس العربي لاعب نادي عجمان الإماراتي وصانع ألعاب المنتخب التونسي يقترب من النادي الأهلي”.

وفي تدوينة أخرى قال مالانجو، اللاعب الإماراتي من الشارقة، مهاجم متميز ذو أهمية كبيرة لنادي الأهلي، وغالبا ما يوفق الأهلي في مجموعة، خاصة أن قدراته الفنية تؤهله بقوة إلى الانضمام. إلى الأهلي “.

وفي سياق متصل، قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن النادي الأهلي بصدد الحصول على توقيع الدولي التونسي فراس بلعربي، نجم فريق كرة القدم الأول لنادي عجمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضاً بقيمة 2.5 مليون دولار لإتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء، مع مزيد من الدعم المالي من مدير شركة كرة القدم العملاقة في القاهرة ياسين منصور، الذي يتمنى بشدة إتمام الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة. سنوات. أيام.