الأهلي يقترب من ضم ثنائي سيراميكا

أكد المنفذ الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي يقترب من موعد التعاقد مع شريك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هشام في تصريحات إذاعية ناقش النادي الأهلي ضم الثنائي مصطفى ميسي ولاعب سيراميكا كليوباترا شادي حسين في صيف ميركاتو.

وأضاف “الأهلي يريد التعاقد مع شادي حسين مهاجم كليوباترا سيراميك، لتقوية خطه الهجومي، لكن حتى الآن لم يحسم أمره بسبب تقدمه في السن”.

سيواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره من المقاولون العرب في مسابقات الدوري المصري.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو الساعة 900 في القاهرة والساعة 1000 في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.