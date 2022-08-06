الأهلي يقترب من ضم “ميسي” سيراميكا

الاهلي

كشفت تقارير إعلامية أن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد “ميسي” يقترب من الصعود للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن النادي الأهلي حصل على توقيع “ميسي” لمدة 4 مواسم لتعزيز دفاعات الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

مصطفى سعد ميسي، المولود في 22 أغسطس 2001، يجيد اللعب في 3 مراكز ظهير أيمن، ظهير أيسر وتحت رأس الحربة.

لعب مصطفى ميسي مع سيراميكا الموسم الماضي في 8 مباريات وتمكن من تسجيل هدف.

كما شارك في الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصنع 3 أهداف.

مصطفى سعد ميسي يلعب لمنتخب مصر تحت 23 سنة.

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الأهلي مفاوضات رسمية مع إدارة سيراميكا لحل العقد مع اللاعب.