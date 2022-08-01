الأهلي يقرر تعديل عقد لاعبه

الاهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تعديل عقد نجمه خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسين في تصريحات إذاعية إن مجلس إدارة النادي الأهلي سيرفع راتب لاعبهم الشاب زياد طارق ابتداء من الموسم الجديد.

وأضاف “زياد طارق قدم مستويات متميزة داخل النادي الأهلي منذ صعوده”.

وأكد أن هناك رغبة من جانب إدارة الأهلي في الحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة وحمايته من العروض الخارجية.

وختم “زياد طارق أظهر كفاءة كبيرة داخل النادي الأهلي، سواء مع موسيماني أو سامي كوموس، الأمر الذي جعل الإدارة تسعى لتعديل عقده وزيادة راتبه في الفترة المقبلة”.

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس مساء في الدوري الممتاز. في الجولة الثامنة والعشرين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة جدول الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.