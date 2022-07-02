الأهلي يقرر رحيل لويس ميكيسوني

قرر مديرو النادي الأهلي الاستغناء عن خدمات لويس ميكيسوني، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك بحسب ما أكده الصحفي أحمد شوبرت في أون تايم سبورتس، حيث أوضح أن لويس ميكسيوني يقترب من مغادرة صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو للبيع النهائي.

وأوضح أيضا أن الأهلي سيجري عدة جلسات مع بيرسي تاو، لمعرفة موقعه وماذا يريد، وسيتم سماع اللاعب إذا كان يريد البقاء أو السفر للخارج.

ويواجه الفريق الكروي الأول، النادي الأهلي، نظيره بتروجيت، ظهر اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر.