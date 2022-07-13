الأهلي يكشف تشخيص الثلاثي المصاب في مباراة فيوتشر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم لنادي الأهلي، عن تشخيص إصابة ثلاثي الفريق الأول الكروي ضد فيوتشر.

تغلب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي على نظيره فيوتشر، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة 24 من الدوري المصري، التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام وي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات متلفزة “أنا سعيد بالروح التي نظف بها لاعبو الأهلي ضد المستقبل وفزنا بمباراة مهمة للغاية”.

وتابع “طلبنا من اللاعبين التباطؤ وعدم التهور أو الاستعجال لتجنب الوقوع في براثن الإصابة.

وتابع “إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق بكدمة في أنفه وسيتدرب بشكل طبيعي”.

وأوضح “اشتكى محمد هاني من إجهاد في عضلة الجبهة وسيخضع للأشعة السينية، بينما يعاني طاهر من إجهاد في عضلة الظهر وسيخضع أيضًا للأشعة السينية.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي، الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.