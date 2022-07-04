الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الكادر الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، تفاصيل إصابة حسين الشحات وغيابه عن مواجهة الجونة.

وقال أبو عبلة، في حديثه للموقع الرسمي للنادي، إن حسين الشحات كان يشكو من ألم شديد في ركبته، مما أدى إلى استبعاده من مواجهة الجونة.

وأوضح أن الشحات سيكمل الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريب الجماعي في الأيام المقبلة.

ويواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي مع نظيره الجونة، غدا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي.

حسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وعليو ديانغ وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة.

علي معلول، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكه، محمد أشرف وزياد طارق.