الأهلي يكشف حجم إصابة الشناوي وأيمن أشرف في مباراة المقاصة

بقلم نيرة سعيد

كشف أسامة مصطفى رئيس الكادر الطبي الناشئ بالنادي الأهلي، عن مدى إصابة ثنائي القلعة الحمراء محمد الشناوي وأيمن أشرف.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة الأهلي ومصر المقاصة من الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

في محاولة لصد رأسية المقامر قبل صافرة النهاية من الشوط الأول، ضرب القائم الأيسر.

أسامة مصطفى مع فريق كرة القدم الأول بشكل مؤقت.

حتى عاد أحمد أبو عبلة رئيس الهيئة الطبية من رحلته برفقة حسين الشحات لاعب فريق في الدوحة حيث سافر لقضاء فترة تأهيل في أكاديمية أسباير.

وأوضح أسامة مصطفى في تصريحاته على موقع الأهلي الرسمي “محمد الشناوي أصيب بكدمة في وجهه أثناء المباراة، وحالته مطمئنة ولا تقلق”.

وأضاف “نفضل أن نتركه يفحص حالته بعد كدمة في وجهه، ويخضع لفحص طبي”.

وتابع “سيخضع لفحص جديد قبل جلسة تدريب الفريق اليوم الخميس لتحديد فرصه في المشاركة في التدريبات أو حاجته لمزيد من الفحوصات والأشعة السينية”.

وأضاف طبيب الأهلي أن أيمن أشرف أصيب بكدمة صغيرة في يده وسيخضع لفحص طبي قبل التدريب.

وتغلب الأهلي على مصر المقاصة في مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري بهدف نظيف.