الأهلي يكشف حقيقة عرض النصر السعودي لضم أليو ديانج

كشف النادي الأهلي، حقيقة اتصال فريق النصر السعودي بالقلعة الحمراء، للاستفسار عن موقف النادي من بيع أو إعارة النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عدم وجود عروض رسمية أو ودية قادمة للفوز السعودي في الفترة الماضية.

وأكد أنه “لا توجد عروض سواء من النصر أو غيره لديانج. اللاعب يركز حاليا على الأهلي لتجاوز هذه الفترة الصعبة”.

وتابع “لم يتم إجراء أي اتصال مع ديانج من أي ناد خلال الأيام الماضية، والأمر ذاته لم يصل إلى الأهلي ولا شيء من منطقة الشرق الأوسط للاعب”.

وختم “في العالم العربي لا يوجد شيء، لكن في أوروبا هناك محادثات ودية من شركات التسويق، لكن لا توجد عروض رسمية”.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي النصر السعودي تواصل مع بعض الوسطاء للاستفسار عن موقف اللاعب المالي الدولي لاعب وسط الأهلي أليو ديانج، للانضمام إلى صفوفهم الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فقد سأل نادي النصر السعودي الوسطاء عن منصب عليو ديانغ في الموسم المقبل، لكن النادي السعودي لم يقدم عرضًا رسميًا بضم اللاعب حتى الآن.

وكان ديانغ قد ارتبط سابقًا بالانتقال إلى النصر الصيف الماضي، لكن اللاعب بقي في نهاية المطاف في صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف أن النصر راضٍ عن معرفة رغبة اللاعب وموقف الأهلي سواء بالموافقة أو الرفض عبر الوسطاء، ولم يتقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

يصر مسؤولو النادي الأهلي على استمرار اللاعب في الموسم المقبل، لكن إذا تلقى عرضًا مناسبًا، فقد يوافق مسؤولو ريد كاسل على رحيله.

وظهر ديانج (24 عاما) للأهلي في 128 مباراة في بطولات مختلفة وسجل أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى.