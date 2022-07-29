الأهلي يكشف عن عقوبة رباعي الفريق بسبب حفل عبد الباسط

كشف النادي الأهلي عن العقوبات التي فرضها على الرباعية الأولى من فريق كرة القدم، الذين ظهروا في زفاف أحد أصدقائهم وشاركوا في الغناء مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من لاعبي النادي الأهلي، وعلى رأسهم أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن، من حفل زفاف مع المطرب الشعبي الشهير عبد الباسط حمودة.

وأثار ذلك غضب الجماهير الحمراء، حيث طالبت إدارة الأهلي بفرض عقوبات على اللاعبين، بسبب تراجع مستوى الفريق.

أكد الموقع الرسمي للأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم وقع غرامة في الرباعية “أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – مجدي أفشة – حسام حسن”.

وأشار إلى أن ذلك بسبب مخالفتهم تعليمات التواجد في منازلهم حسب المواعيد المقررة مساءا للحصول على الراحة الكافية.

وأكد أن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 12 وتأجيلها بين الفريقين في منافسات الدوري المصري، غدا الأحد الساعة 9 مساءا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة خلف بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة والزمالك المتصدر برصيد 63 نقطة.