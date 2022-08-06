الأهلي يكشف عن موعد عودة “عبد القادر” للتدريبات الجماعية

يستعد لاعب الأهلي أحمد عبد القادر للعودة لتدريبات الفريق بعد مباراة المصري في الدوري الممتاز.

عبد القادر يعاني من إصابة في أوتار الركبة أصيب بها في مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

يخضع نجم الأهلي حاليًا لبرنامج إعادة تأهيل للتعافي التام من إصابته قبل العودة إلى التدريبات.

وغاب عبد القادر عن مباراة فاركو الأخيرة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كما يغيب عن مباريات الاتحاد غدا الأحد والمصري الأربعاء المقبل في يومي 29 و 30 من الدوري الممتاز.

وأشار الكادر الطبي في النادي الأهلي إلى أن نسبة كبيرة من عبد القادر سيعود للتدريبات الجماعية بعد مباراة المصري، بعد أن أكمل برنامج علاجه وإعادة تأهيله للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويواجه الأهلي، الأحد، اتحاد الإسكندرية في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.