كشف مجلس إدارة النادي الأهلي عَنّْ “كواليس” رحيل عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه الرسمي مع النصر.

ووقع غريب (25 عاما) عقودا تربطه بفريق النصر الاول لكرة القدم. للأربع سنوات القادمة حتى 30 يونيو 2026.

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والجناح الدولي الشاب، أحد أبناء النادي الأهلي، الذي تخرج بفئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول، عام 2022.

* خلف كواليس نزهة غريبة للنادي الاهلي

وأوضح الأهلي فِيْ بيان رسمي، أن غريب تقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي، بعد انتهاء الموسم الرياضي 2022-2022، لـ “مغادرة” الفريق.

وأشار الراقي إلَّى أن غريب أكد فِيْ طلبه عدم رغبته فِيْ اللعب فِيْ “الدوري الأصفر” بعد هبوط الفريق الأول رسميًا. من أجل ضمان المشاركة مع المنتخب السعودي فِيْ مونديال 2022.

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وأكد النادي الأهلي أن الإدارة قامت بعدة محاولات للمحافظة على أحد أبنائها لكنها ضبطت بتهديد اللاعب بعدم المشاركة فِيْ المباريات.

وأشار إلَّى أن وكيلاً تجارياً غريبًا وصل إلَّى المعسكر التحضيري للفريق فِيْ تركيا وقدم طلبًا جديدًا لـ “شراء” اللاعب لما تبقى من عقده.

واعترف الأهلي بـ “غياب” نادر عَنّْ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية. للضغط على الإدارة للمغادرة ؛ الذي تم الرد عليه أخيرًا.