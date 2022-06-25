الأهلي ينافس الزمالك لضم مدافع منتخب مصر

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ناديي الأهلي والزمالك المصريين لكرة القدم بدآ مفاوضات للتعاقد مع أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي، والذي سبق أن انضم لصفوف المنتخب المصري.

وكتب ياسين، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وتغريدات قصيرة، “تويتر” “الأهلي والزمالك في مفاوضات للتعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، ابتداء من الموسم المقبل”.

من ناحية أخرى، كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موقف الدولي طاهر محمد طاهر، جناح فريق المارد الأحمر، للحاق بالمباراة القادمة أمام نادي بيراميدز في كأس مصر. .

تعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في العضلة ذات الرأسين خلال مشاركته مع الأهلي أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام الأربعاء الماضي ضمن مباريات الثانية والعشرين. يوم بطولة الدوري المحلي.

وأكد الطاقم الطبي برئاسة أحمد أبو عبلة، استعداد طاهر محمد طاهر للمشاركة مع الأهلي ضد بيراميدز، بعد ة اللاعب وتعافيه من آلام عضلات ظهره التي أصيب بها مؤخرًا.