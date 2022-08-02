الأهلي ينهِيْ جدل رحيل عمر السومة.. “قرار يعرقل الصفقة”

وضع مجلس إدارة الأهلي، برئاسة ماجد النفِيْعي، حدا للجدل الدائر حول مستقبل الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالاتفاق أخيرا على رحيل التاريخي. مهاجم الراقي.

وتلقى الأهلي عروضا من أندية فِيْ الخليج ومصر للاستحواذ على خدمات عمر السومة بعد غموض مستقبله للبقاء فِيْ الفريق بعد هبوطه للدوري الأصفر فِيْ موسم 2022-2023 الجديد.

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أعربت الأندية القطرية وعلى رأسها العربي والمصري البورسعيدي والوحدة، عَنّْ رغبتها فِيْ التعاقد مع عمر السومة بعد أن فتح مجلس الإدارة باب رحيله، خاصة فِيْ ظل رغبته فِيْ خفض المصروفات وخفض النفقات. رواتب عالية لمعظم النجوم.

وغادر الأهلي كارلوس إدواردو ودانكلير وأليوسكي والحسن نداو، فِيْما استمر الثلاثي فرانك كوم وفِيْليب براداريتش وعمر السومة حتى الآن.

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وافق الأهلي على ترك عمر السومة للعربي القطري

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” موافقة الأهلي على العرض المالي الذي قدمته إدارة العربي القطرية لتوظيف عمر السومة فِيْ صفقة انتقال نهائية مقابل مليوني دولار.

وتابع أن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هِيْ تردد عمر السومة وعدم رغبته فِيْ مغادرة السعودية ليكون مع أسرته فِيْ جدة.

وتحاول إدارة الأهلي إقناع السومة بالرحيل عَنّْ الفريق والقبول بعرض قطر، خاصة أنه مفِيْد مالياً للنادي والمهاجم السوري.

يشار إلَّى أن الأهلي أنهى ثلاث اتفاقيات خلال السوق الصيفِيْ، تمهِيْدا للمشاركة فِيْ الدوري الأصفر لأول مرة فِيْ تاريخه، حيث أعلن تعاقده مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي، والجناح الأرجنتيني ليساندرو الزوغراي. حارس المرمى البرازيلي ريبيرو.