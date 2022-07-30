الأهلي يهدر ركلة جزاء ويكتفي بالتعادل السلبي أمام المقاولون في الشوط الأول

وكان فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم راضيا عن التعادل السلبي أمام نظيره من المقاولون العرب، في الشوط الأول من المباراة التي توحدهم في المباراة المؤجلة لليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأهدر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ركلة جزاء ضيعا فرصة فريقه للتقدم في الشوط الأول في الدقيقة 39.

ويحتل النادي الأهلي حتى الآن المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

دخل فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع محمود متولي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة

لاعب الوسط علي معلول، حمدي فتحي، عليو ديانج، ميكيسوني … أحمد عبد القادر.

خط الهجوم صلاح محسن.