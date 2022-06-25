الأهلي يواجه المقاصة والزمالك يصطدم بالإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر

أقيمت اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لكأس مصر 2022-2022 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وانتهت قرعة دور الـ16 من كأس مصر في الموسم الحالي 2022-2022 بمواجهة شرسة بين الزمالك والإسماعيلي، فيما سيواجه الأهلي نظيره المصري، المقاصة، ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر تستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي هو آخر فريق يتوج بكأس مصر 2022 على حساب طلائع الجيش.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر كالآتي

1- الزمالك مقابل الإسماعيلي

2- شركة مصر x Isrn

3- بنك إنبي × الأهلي

4 أهرامات × سيراميك كليوباترا

5- الأهلي × مصر للتصفية

6- المقاولون العرب × الجونة.

7- سموحة × كفر الشيخ

8 – طليعة الجيش × اختيار السويس.