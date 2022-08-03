الأهلي يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي مع فاركو في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت ظهر اليوم، على استاد السلام، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت بداية المباراة حماسية من كلا الفريقين وتبادل اللاعبون الكرة في وسط الملعب لتعزيز السيطرة على مسار المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول.

نجح فريق فاركو في تأمين دفاعاتهم بشكل جيد وأحبطوا هجمات الفريق الأحمر طوال الشوط الأول، حتى تمكنوا من تهديد هدف محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، لكنه لم يترجم إلى أهداف.

وشهد الشوط الأول بعض المحاولات الهجومية من قبل فريق الأهلي، لكنها لم تشكل أي خطر حقيقي على حارس فاركو محمد صبحي، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كثف النادي الأهلي هجماته على دفاعات فريق فاركو من أجل اختطاف هدف بروغريسو، لكن الهجمات لم تسفر عن أي أهداف للفريق الأحمر.

وواصل فريق الأهلي سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفا للأهلي في الدقيقة 71، لكنه أُلغي بداعي التسلل.

وطرد لاعب فاركو محمود عماد في الدقيقة 87، بعد دخوله ملعب المباراة في ثوان، بعد تدخل عنيف ضد محمد محمود لاعب الأهلي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة، وبعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري.

فاركو في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.