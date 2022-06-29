الأهلي يوافق على أول طلبات البرتغالي ريكاردو سواريز

أبلغ المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، مدرب الأهلي الجديد، إدارة النادي بأول طلباته قبل الانطلاق الرسمي لمهمته مع الفريق الأحمر.

طلب المدرب البرتغالي ضم أخصائي علاج طبيعي ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي في الموسم المقبل.

وأصر سواريز خلال لقائه يوم الأربعاء مع مديري النادي الأهلي، على ضرورة ضم أخصائي علاج طبيعي في الجهاز التدريبي، طالما أنه برتغالي في الهيئة المساعدة، لمساعدته في مهمته مع الفريق الأحمر.

قبل مسؤولو الأهلي طلب سواريز الأول لضم أخصائي علاج طبيعي برتغالي إلى جهاز مساعده.

وصل سواريز، مدرب الأهلي الذي طال انتظاره، إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لتوجيه تدريبات الفريق الأحمر، اعتبارًا من يوم الخميس.