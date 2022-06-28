الأهلي يوجه رسالة دعم لمحمد الشناوي

بعث النادي الأهلي برسالة دعم إلى محمد الشناوي حارس مرمى فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة، غدا الأربعاء، التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سيتم إطلاق صافرة البداية الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة، 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 1130 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “قائد عظيم وحارس عملاق كان دائما حاضرا في المواعيد والفرس الرهان الذي يحفظ قيم وثوابت الأهلي”.