الأهلي يوجه رسالة للشحات بعد إجراء جراحة غضروف الركبة

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع “فيسبوك” على توجيه رسالة دعم للاعب حسين الشحات بعد خضوعه لعملية جراحية في غضروف الركبة اليوم.

ونشر حساب الأهلي صورة حسين الشحات من المستشفى وعلق عليها “نجح لاعبنا حسين الشحات في إجراء عملية جراحية في غضروف الركبة”.

واضاف “نتمنى له الشفاء العاجل وسيعود قريبا”.

خضع حسين الشحات لعملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة اليوم الخميس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، للموقع الرسمي “حسين الشحات لاعب الفريق أجرى عملية جراحية للغضروف الداخلي لركبته اليوم بنجاح”.

وأشار إلى أن الشحات خضع لعملية جراحية في مستشفى أسباير بقطر تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس.

وكان الشحات قد وصل إلى الدوحة أمس، يرافقه الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الطاقم الطبي لفريق كرة القدم.

وخضع الشحات لجميع الفحوصات الطبية قبل الجراحة يوم الخميس.

أصيب حسين الشحات بتمزق كامل في غضروف ركبته، بسبب تأجيل مباراة الجونة في اليوم التاسع من مسابقة الدوري التي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.