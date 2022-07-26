الأهلي يوجه ضربة جديدة للزمالك .. صفقة من العيار الثقيل

انتهت إدارة النادي الأهلي من اتفاقها النهائي مع البورتوريكي والتر هودج نجم كرة السلة السابق لنادي الزمالك السابق، لدعم صفوف العبقري الأحمر خلال الموسم الجديد، بعد أن قدم نفسه بمستوى جيد. الموسم الماضي. مع الفريق الأبيض. الفارس.

وأكدت تقارير إعلامية أن الأهلي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، حيث وقع اللاعب عقودًا للانضمام إلى فريق القاهرة لمدة عام.

وأكد أن مدرب الأهلي أوغستي بوش لعب دورًا مهمًا في إنهاء الصفقة لصالح المارد الأحمر، حيث كان يلعب سابقًا تحت قيادته في الزمالك.

ولعب هودج مع فريق الزمالك الموسم الماضي وكان في مستوى عال للفارس الأبيض، حتى أنه ساعد في قيادته إلى الدوري الممتاز وبطولات BAL الأفريقية قبل مغادرة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

أكمل مسؤولو النادي الأهلي أوراق انضمام والتر هودج لعملاق القاهرة في صفقة قوية لدعم صفوف كرة السلة مع العملاق الأحمر بقيادة الإسباني أوغست بوش، الذي يقوم بدوره بشكل رائع، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة. في الساعات القليلة القادمة.