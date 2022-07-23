الأهلي يوضح حقيقة تهميش دور عبد الحفيظ.. ورسالة نارية من الخطيب للاعبين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أكد الدكتور سعد شلبى الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التقى بلاعبي الأهلي بعد خسارة كأس مصر.

وأضاف سعد شلبي “الخطيب أبلغ اللاعبين في نفس الرسالة أن النادي الأهلي غير محل تقدير، والجماهير ليس لها مكان في النادي، ولن نعطي تبريرات للجمهور، يجب أن ندخل بطولات جديدة. لعجلة النادي.

وأشار شلبي، خلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “عن مسؤوليتي” الذي تبثه قناة “إيكو ديل بايس”، إلى أن الخطيب مستعد لعقد لقاء مع المدرب البرتغالي سواريس. ، موضحا أنه تحدث في 3 محاور رئيسية، من بينها عملية تقييم اللاعبين المعارين وتحديد اثنين من هؤلاء اللاعبين في الموسم الجديد.

وأوضح أن المحور الثاني الذي تحدث فيه مع المدرب كان ضرورة تحديد اللاعبين المطلوب التعاقد معه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إبداء رأيه في اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام إلى الأهلي. النادي.

وأضاف أنه عقب انتهاء الاجتماع عقد الخطيب اجتماعا مع لجنة التخطيط بالنادي لبحث المحاور الثلاثة.

كما تحدث مع ياسين منصور، رئيس شركة الكراء، عن هذه المحاور، وبعث رسالة تهدئة للجمهور، وهي أن التقييمات جارية وأن النادي الأهلي لا يبحث عن مبررات وهو عمل. لتصحيح الأخطاء.

وشدد على أن التقييم ليس مباراة فالموسم مازال طويلا وعلق “لا أحد فوق التقييم”.

وشدد على عدم وجود توجيه ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وقال “لعبد الحفيظ تاريخ كبير في الأهلي والتعامل مع الكرة، ويشهد عليه الكارهون أمام الحبيب، ويعرف تقاليد النادي الأهلي”.

وأضاف “لا صحة لما يقال عن حسام غالي عضو مجلس الإدارة بمحاولة تهميش دور سيد عبد الحفيظ”.