الأهلي يوضح حقيقة رغبته في التعاقد مع جون إيبوكا

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن حقيقة الأنباء المتداولة عن دخول ريد كاسل في مفاوضات مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي، تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، خروج جون إيبوكا من حسابات الأهلي، خلال السوق الصيفي الحالي.

وأشار إلى أن ريكاردو سوريس مدرب الأهلي طلب التعاقد مع مهاجم أمريكي جنوبي، وتسمية بعض الأسماء للتوقيع على أحدهم نهاية الموسم.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية، السبت، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ووحيد خليلودزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريس.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رحيل وحيد خليلودزيتش من منصبه كمدرب للمنتخب المغربي، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

وبحسب موقع 360 سبورت المغربي “افتتح النادي الأهلي خط التفاوض مع وحيد خليلودزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، كخيار أول لتولي إدارة فريق كرة القدم بالنادي”.

وأشار الموقع المغربي إلى أن إدارة الأهلي تبحث عن مدرب جديد بسبب الأداء المتواضع للفريق الأحمر تحت إشراف البرتغالي ريكاردو سواريس.

وختم “كلولوزيتش يدرس عرض الأهلي بجدية شديدة سواء بالموافقة عليه أو بالاعتذار عن توليه قيادة فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم”.

وكان الأهلي قد عين البرتغالي ريكاردو سواريس لإدارة فريق كرة القدم الأول خلفا لجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني.