الأهلي يوضح موقفه من التعاقد مع ثنائي إنبي

أوضح مسؤولو النادي الأهلي موقف إدارة القلعة الحمراء من توقيع ثنائي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت تقارير صحفية ثنائية إنبي مصطفى شلبي وجون إيبوكا بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق الأحمر.

وتعليقًا على أنباء ضم ثنائي إنبي مصطفى شلبي وجون إيبوكا في ميركاتو الصيف الحالي، أكد مسئولو النادي الأهلي أن كل الأمور متاحة بخصوص التعاقد مع أي لاعب لدعم المعدات الأولى.

تعمل إدارة الأهلي على وضع خطة بالتنسيق مع شركة كرة القدم لتطوير ودعم الفريق الأول خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النتائج الأخيرة للفريق في الدوري وخسارة الألقاب بدوري أبطال إفريقيا. وكأس مصر.

ومن المنتظر أن يقدم المسؤولون عن الأهلي المرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء للجهاز التدريبي بقيادة البرتغالي Soarish، قبل التعاقد معهم رسميًا.

وأكد مسؤولو إنبي أن هناك 3 أندية تراقب مصطفى شلبي نجم فريق النفط، من بينها الأهلي، لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الأمور لم تحسم حتى الآن.

كما رحب مديرو النادي البترولي برحيل جون إيبوكا بشرط تلقي عرض مناسب يشمل اللاعب.