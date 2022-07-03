الأهلي يوضح موقفه من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي

كشف عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن موقف النادي من المشاركة في الدوري الإفريقي الممتاز.

وأكد “شاهين” في تصريحات صحفية أن إدارة الأهلي طلبت في وقت سابق تفاصيل وتوضيحات بخصوص بطولة الدوري الإفريقي الممتاز على هامش لقاء اللجنة التنفيذية ج خلال بطولة أمم إفريقيا، لكن النادي لم يحصل بعد. هو – هي. .

وأضاف “لا يمكننا تحديد موقفنا من المشاركة في الدوري الإفريقي الممتاز أو عدمه إلا بعد أن نحصل على تفاصيل واضحة حول هذا الأمر”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إنشاء الدوري الإفريقي الممتاز مع التأكيد على إبقائه بجانب دوري أبطال إفريقيا وليس بدلاً منه بجوائز مالية تبلغ 100 مليون دولار.

ولم يكشف كاف عن تفاصيل كثيرة عن البطولة الإفريقية الجديدة المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة.