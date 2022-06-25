الأهلي يوضح موقفه من رحيل مدافعه للدوري القطري

تلقى المغربي بدر بنون مدافع الأهلي عرضا مغريا من النادي القطري لتولي خدماته في الموسم الجديد.

طلب نادي قطر عقدا مع بدر بانون بقيمة 2.5 مليون دولار، مع بنود إضافية في العقد يمكن أن ترفع قيمة العملية إلى 2 مليون و 750 ألف دولار.

وقررت إدارة النادي الأهلي تأجيل البت في عرض النادي القطري لتوظيف المغربي بدر بانون لحين التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق.

تفضل إدارة الأهلي انتظار وصول المدرب الأجنبي الجديد للفريق، لتقرير مصير اللاعب، في حال بقائه أو موافقته على رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر، بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، برفقة الفريق المغربي مطلع يناير الماضي، وأنه تسبب في التهاب عضلة القلب و. غيابه عن المراحل منذ ذلك الحين.