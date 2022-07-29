الأهلي يُطارد هدف الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن مسئولين بالنادي الأهلي بدأوا مفاوضات مع قيادة طليعة الجيش، من أجل حسم انتقال مصطفى الزناري لاعب الفريق إلى القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويهدف النادي الأهلي للاستيلاء على خدمات مصطفى الزناري لتعزيز صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، عقب رحيل بدر بانون الوشيك للنادي القطري في الموسم الجديد.

يقدم مصطفى الزناري مستوى ممتازًا مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم، وهو ما دفع مسؤولي الأهلي للتحرك لإنهاء العقد معه.

وأبدى مسؤولو الأهلي مرونة من خلال التعاقد مع اللاعب مقابل أجر، وكذلك إعارة لاعب أو اثنين من الفريق الأحمر لرواد في ميركاتو الصيفي.

يشار إلى أن نادي الزمالك يتفاوض أيضا مع مصطفى الزناري لتسوية العقد معه في الميركاتو الحالي.

وينتظر أن يختار نادي طلعة الجيش مهاجم مصطفى الزناري المقبل، بناءً على العروض المقدمة حاليًا للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد، في المباراة المؤجلة بين دورتي الجولة الـ21 للمسابقة المحلية.