الأهلي يُطيح بهذا اللاعب خارج أسوار القلعة الحمراء

قرر مسئولو النادي الأهلي طرد محمود وحيد، أول لاعب في فريق النادي الأهلي الكروي، خارج أسوار القلعة الحمراء، نهاية الموسم الحالي.

ويريد مسؤولو النادي الأهلي التخلص من محمود وحيد بسبب تراجع اللاعب وعدم الحاجة إلى جهود اللاعب في الفترة المقبلة.

تلقى النادي الأهلي أكثر من عرض للتعاقد مع وحيد في الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستيلاء على خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يغادر الفريق في نهاية الموسم بسبب عدم وجوده في الفريق منذ انضمامه إلى ريد كاسل.

ومن الأندية التي تريد التوقيع مع محمود وحيد ناديا الإسماعيلي وفاركو.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المقررة غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن ربع نهائي كأس مصر.