الأهلي يُعلن عن موعد أحمد عبد القادر

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، عن موعد عودة أحمد عبد القادر لاعب الوسط المهاجم للفريق، للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد أبو عبلة، في حديثه للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، يدير بانتظام برنامجه التأهيلي، وأنه سيشارك في تدريب جماعي خلال أسبوع.

وأوضح أن عبد القادر يواصل اليوم برنامجه التأهيلي وهو يجري حول الملعب ويطبق بعض الفقرات تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

من جهة أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبرت نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري، عن أول مواجهة بين البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وسامي كوموس قائد الفريق. مدرب رياضي.

وقال شوبرت “سامي خميسو اقترح على سواريز أن يلعب في فريق ميكس بين أفضل اثنين وصغار، ورفض المدرب البرتغالي الأمر وقال إنني أريد أن أرى الفريق بكامل تشكيلته”.

وتحدث عن محمد الشناوي قائلا “رد الشناوي على ركلة جزاء بتروجيت أعاد الثقة له بعد فترة صعبة”.

وتابع “الأهلي أمامه مباريات صعبة، وإذا نجح في الفوز بالجونة، ثم فيوتشر، ثم بيراميدز، وفوز بتسع نقاط كاملة من هذه المباريات الثلاث، سنقول مبروك الدوري.

وختم “إذا فاز سواريش بمباراة الزمالك في نهائي الكأس ومباراة المستقبل وبيراميدز في الدوري، فإنه سيحقق شعبية كبيرة بين جماهير الأهلي، وسيحظى بدعم كبير من الجمهور، الأمر الذي سيساعد. في المستقبل. بقية مسيرته مع الأهلي “.