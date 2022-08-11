الأهلي يُقدم عرضًا ضخمًا لضم لاعب سانتوس البرازيلي

أفادت شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية الشهيرة، أن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل من فريق سانتوس البرازيلي خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وبحسب شبكة “إي إس بي إن”، قدم النادي الأهلي عرضا ضم لوكاس براغا لاعب سانتوس البرازيلي، مقابل 4 ملايين دولار، ليشمله خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت السلسلة إلى أن نادي سانتوس البرازيلي تلقى عرضا من النادي الأهلي الثلاثاء الماضي يتراوح بين 3-4 ملايين دولار أمريكي.

وأوضحت السلسلة أن رئيس سانتوس، أندرياس رويدا، لن يتخلى عن لاعبه مقابل أقل من 10 ملايين يورو.

وقال مصدر مقرب من اللاعب للشبكة إن هذا العقد سيكون الأهم في حياة اللاعب وعرض مبلغًا معفيًا من الضرائب قدره 650 ألف ريال برازيلي (2.4 مليون جنيه مصري) شهريًا.

يحاول ممثلو اللاعب حاليًا تحسين العرض ويعتقدون أن 6 ملايين دولار ستشهد موافقة سانتوس على بيع لوكاس براغا.

انضم لوكاس براغا إلى سانتوس في 2022 وخاض 143 مباراة مع فريقه، وسجل 13 هدفًا بالإضافة إلى تحويل 8 أهداف أخرى. وخاض براغا 44 مباراة مع فريقه هذا الموسم، وسجل هدفين وهدافًا يتيمًا.