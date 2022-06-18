الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء الأيتام والمطلقات والمعيلات من دفع المصاريف المدرسية

كتب : منة خالد

تزداد نسب البحث عن الفئات المدرجة تحت الإعفاء من دفع المصاريف المدرسية، وما هي الأوراق المطلوبة لإعفاء الأيتام وأبناء الأرامل من دفع المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2022-2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، عن الفئات التي سيتم إعفائها من دفع المصروفات المدرسية.

الإعفاء من دفع المصاريف المدرسية

نستعرض خلال السطور التالية، الفئات المُدرجة تحت الإعفاء من دفع المصاريف المدرسية للعام الدراسي المقبل 2022-2023. وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم:

– أبناء مستفيدى معاش تكافل وكرامة

– أبناء المطلقات والمعيلات

– أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

– الطلاب يتامى الأب.

– الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية .

– مقدمو البحوث الاجتماعية المعتمدة

– أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

– طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد “بمحافظة البحر الأحمر”.

ما هي الأوراق المطلوبة لإعفاء الأيتام من مصاريف المدرسة ؟

– صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب

– صورة ضوئية من الرقم القومي للأم

– صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات

صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

صورة ضوئية من ايه أوراق تثبت إعالة الأم أو الطالبة.

الفئات المعفاة من دفع المصروفات