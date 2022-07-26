الأوراق المطلوبة للتقديم فِيْ الكليات 2022

المستندات المطلوبة للتقدم إلى جامعات 2022 . يتساءل العديد من طلاب المدارس الثانوية الذين يتعين عليهم إعلان نتائجهم خلال الشهر المقبل عن الأوراق التي يجب استكَمْالها لدخول الجامعات والكليات المختلفة، بعد أيام قليلة من الانتهاء من امتحاناتهم، يبدأ عمل النتيجة، ثم التنسيق ثم الترشيح للكليات المختلفة. ثم يستعد طلاب المرحَلْة الأولى والثانية لتقديم أوراق الترشيح للقبول فِيْ الكليات. فِيْ الجامعات الحكومية بعد إعلان نتائج التنسيق على مرحَلْتين والمستندات المطلوبة للتقديم وخطوات وطرق تحديد نتيجة الترشيح.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى جامعات 2022

بعد إعلان نتيجة الترشيح فِيْ كل مرحَلْة من مراحَلْ التنسيق يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق،

وتوجه إلى الجامعة التي تم ترشيحك إليها لتقديم أوراقك وإكَمْال أوراق التسجيل الخاصة بك.

يجب على الطالب إحضار المستندات المطلوبة للتقدم إلى مدارس 2022 وهِيْ

الشكل الأبيض يدل على نجاح الطالب بالمدرسة الثانوية.

6 صور شخصية للطالب المتقدم للجامعة

شهادة الميلاد الأصلية للطالب، ويفضل أن تكون حديثة، مبينة الرقم الثلاثي والوطني

استمارة التسجيل 2 للطلاب فقط فِيْ مكتب تسجيل الطلاب.

شهادة التميز الرياضي للطلاب الحاصلين على الحوافز الرياضية فقط.

وكذلك موافقة خطية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

ثم يقوم مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة.

بحيث يمكن للجامعة تنزيل المرشحين لها من طلبة الدرجات المختلفة وتنزيل أي تعديل على المرشحين نتيجة الزيادات فِيْ الدرجات أو التحويلات.

لذلك يمكن لكل جامعة استرجاع قوائم أسماء وتفاصيل الطلاب المرشحين للكليات والجامعات المصرية مباشرة من قاعدة بيانات التنسيق الإلكترونية.

بعد اعلان النتيجة التحويلات البنكية لكل مرحَلْة أو بعد أي تغيير فِيْ الترشيحات، زيادة الملاحظات. من الضروري أن تكون هذه البيانات محمية ضد أي تعديل. مؤكدا أن مكتب التنسيق سيقوم بما يلي –

إرسال قوائم بيانات الطلاب (CD) الخاصة بالطلبة المرشحين من الصيغة الإلكترونية إلى الجامعات بعد إعلان نتائج كل مرحَلْة.

من مراحَلْ التنسيق والتحويل، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أنه فِيْ حالة تعديل هذه البيانات، يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط.

أخيرًا، يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية من جميع مراحَلْ التنسيق.