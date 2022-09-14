الأوروبيون يتجهُون لحظر استيراد المنتجات المصنوعة من “العمالة القسرية”

اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء فرض حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصنوعة من “العمل القسري”، مع تشريع من شأنه أن يضيف إلَّى …

لم تذكر السلطة التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي أي دولة فِيْ اقتراحها، لكنها تأتي فِيْ أعقاب دعوة البرلمان الأوروبي لمثل هذا القانون فِيْ يونيو، والتي سلطت الضوء على المخاوف بشأن حقوق الإنسان فِيْ منطقة شينجيانغ الصينية.

وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة فِيْ شينجيانغ، بما فِيْ ذلك العمل القسري الجماعي فِيْ معسكرات الاعتقال. أصدرت الولايات المتحدة، التي تتهم الصين بارتكاب الإبادة الجماعية، قانونًا فِيْ عام 2022 يحظر على نطاق واسع استيراد البضائع من شينجيانغ.

وتنفِيْ الصين وجود انتهاكات فِيْ المنطقة، وهِيْ منتج رئيسي للقطن وتزود أيضًا بمواد للألواح الشمسية.

يسلط اقتراح الاتحاد الأوروبي الضوء على 27.6 مليون شخص تقول منظمة العمل الدولية إنهم شاركوا فِيْ العمل الجبري فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 11٪ عَنّْ عام 2016.

تقترح المفوضية الأوروبية أن تحدد الوكالات الوطنية فِيْ الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ما إذا كان المنتج قد تم تصنيعه من خلال العمل الجبري. تنشر الهِيْئة قراراتها على موقع الكتروني لإرشاد السلطات الجمركية.

يجب أن ينطبق الحظر على جميع المنتجات، بما فِيْ ذلك المكونات، وعلى جميع مستويات الإنتاج من الاستخراج أو الحصاد إلَّى المعالجة، وكذلك على المنتجات المصنوعة فِيْ صادرات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

قد لا يؤدي القانون الجديد إلَّى تغييرات كبيرة فِيْ التدفقات التجارية، لكنه سيزيد الضغط على الشركات لمراقبة سلاسل التوريد.

يكاد يكون من المؤكد أن البرلمان الأوروبي، وحكومات الاتحاد الأوروبي، سيعدلون الاقتراح، والذي سيحتاج إلَّى الموافقة قبل أن يصبح ساري المفعول.