الأوكازيون الصيفِيْ 2022 فِيْ مصر.. تعرف على التوقيت والتخفِيْضات

الاثنين المقبل تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية فِيْ مصر فعاليات البيع الصيفِيْ 2022 والتي ستستمر لمدة شهر .. وإليكَمْ التفاصيل

كشف وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، عَنّْ تسهِيْل إجراءات مشاركة المحلات فِيْ البيع الصيفِيْ 2022 لتوفِيْر المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال فِيْ تصريح صحفِيْ اليوم الخميس، إن كل متجر يمكنه المشاركة فِيْ البيع لعرض منتجاته من خلال التوجه إلَّى مديريتي التوريد والتجارة الداخلية والحصول على الموافقة.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل مركزية لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات خلال فترة البيع الصيفِيْ 2022.

متى يبدأ صيف 2022

وبحسب بيانات وبيانات وزارة التموين، فإن البيع الصيفِيْ يبدأ يوم الاثنين المقبل 8 أغسطس، ويستمر لمدة شهر حتى 8 سبتمبر، ويعرض أصحاب المحلات السلع والمنتجات خلال فترة المعرض والعطلة الصيفِيْة بأسعار مخفضة.

وأكد وزير التموين وجود بعض الشروط فِيْ المحلات المشاركة فِيْ البيع الصيفِيْ 2022 لمنع استغلال أصحاب المحلات أو التلاعب بالأسعار.

شروط المحلات المشاركة فِيْ التخفِيْضات الصيفِيْة 2022

المحلات التجارية التي تحصل على موافقة إدارة التموين لديها للمشاركة فِيْ البيع

الإعلان عَنّْ أسعار جميع السلع المعروضة للبيع فِيْ التصفِيْة مع أسعارها خلال الشهر الذي يسبق التصفِيْة.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية، أحمد كَمْال، إن الهدف من البيع الصيفِيْ هُو تنشيط حركة البيع والشراء، وحصول المواطنين المصريين على بضاعة مخفضة بنسبة تصل إلَّى 50٪.

وأوضح أن البيع فرصة للمواطن والتاجر لإحداث طفرة فِيْ بيع المحلات، إضافة إلَّى توفِيْر بضائع مخفضة السعر للمواطنين.

متاجر بيع الصيف

وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن يصل عدد المحلات المشاركة فِيْ البيع هذا العام إلَّى 3500 متجر، مشيرًا إلَّى أن البيع لا يشمل محلات الملابس فقط، بل يمتد إلَّى متاجر الأجهزة المنزلية ومحلات بيع الجلود والحقائب.

خصومات من 30 إلَّى 70٪ على الملابس

من جهتها، قالت سماح هِيْكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التخفِيْضات فِيْ أسعار الملابس تبدأ من 30 وتصل إلَّى 70 فِيْ المائة حسب نوع موديل الملابس، متوقعة ذلك. وسيزداد عدد المحلات المشاركة فِيْ البيع هذا العام خاصة مع الركود فِيْ القطاع.