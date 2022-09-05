الأولى بالشرق الأوسط.. الإمارات ضيف شرف معرض “CIFTIS” الصيني

فِيْ حدث هُو الأول من نوعه لدولة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شاركت دولة كضيف شرف فِيْ معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات (CIFTIS).

CIFTIS هُو أكبر معرض شامل فِيْ مجال تجارة الخدمات العالمية كَمْنصة رئيسية لتسهِيْل انفتاح الصين على الصناعات الخدمية. كَمْا يلعب المعرض دورًا محوريًا فِيْ توسيع مشاركة فرص العمل وتعزيز التنمية المشتركة فِيْ مجال تجارة الخدمات.

حضر حفل افتتاح معرض CIFTIS 2022 الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، هان تشن، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، د. علي عبيد الظاهري سفِيْر الدولة لدى جمهُورية الصين الشعبية وعدد من كبار المسؤولين الصينيين.

تم افتتاح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف من قبل هان تشن، حيث أكد الدكتور الظاهري نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والصين، قائلاً “اكتسبت دولة الإمارات وجمهُورية الصين الشعبية سمعة عالمية لتحقيق تنمية اقتصادية ملحوظة، واليوم نشهد تحولًا عميقًا وتنوعًا فِيْ اقتصادات البلدين. “.

وأضاف “نتطلع إلَّى تعزيز الشراكة فِيْ الصناعات المالية الديناميكية والمتنامية، بالإضافة إلَّى قطاع الخدمات الذي يساهم فِيْ دعم اقتصادات البلدين، وأنا فخور بشراكتنا التي تميزت بإتمام العديد من المشاريع المستدامة والتنافسية “.

وشمل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة عرضا لقطاعات الطيران، والاقتصاد والتمويل، والطاقة والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، بالإضافة إلَّى الثقافة والسياحة. كَمْا وقعت اتفاقية تعاون بين الاتحاد للطيران ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وعلى هامش المعرض، نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ندوة حول “الاقتصاد المتنوع” بمشاركة يانغ يوين نائب رئيس لجنة بكين للمؤتمر الاستشاري السياسي وتشاو ليوكينغ نائب المدير العام لمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط. دائرة أفريقيا، حيث تمت مناقشة وعرض الموضوعات الاقتصادية المختلفة. وألقى الظاهري كلمة خلال الندوة ذكر فِيْها أن دولة الإمارات تعطي الأولوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحسين سهُولة ممارسة الأعمال وتحفِيْز التنويع الاقتصادي والاستثمار فِيْ البنية التحتية اللوجستية الداعمة لهذه القطاعات.

تواصل دولة الإمارات والصين توسيع نطاق تعاونهما فِيْ إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية للرئيس شي جين بينغ إلَّى الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2022. واليوم، تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق تصدير للصين وأكبر شريك تجاري غير نفطي لها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية لعام 2022 أكثر من 60 مليار دولار أمريكي. كَمْا تظل الإمارات العربية المتحدة أكبر مركز لوجستي للصين فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمر أكثر من 60٪ من تجارتها إلَّى المنطقة عبر الإمارات العربية المتحدة.

كَمْا أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات الدولية، واحتلت المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً فِيْ جودة البنية التحتية للموانئ، وفقاً لتقرير الصناعة اللوجستية الصادر عَنّْ شركة موردور إنتليجنس.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة عَنّْ الاستثمار العالمي 2022، احتلت الإمارات المرتبة الأولى فِيْ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ المنطقة. خلال عام 2022، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلَّى الإمارات نحو 19.9 مليار دولار. خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تريليون درهم.