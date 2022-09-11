الأولى فِيْ الشرق الأوسط.. السعودية تحصل على شهادة الجودة البحرية للقرن الـ21

حصول المملكة العربية السعودية على شهادة الجودة البحرية (للقرن الحادي والعشرين)

بعد تحقيق معايير الجودة البحرية فِيْ الموانئ الأمريكية، أصبحت أول دولة فِيْ الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة، ومن بين 26 دولة فقط فِيْ العالم.

كَيْفَ حصلت السعودية على شهادة الجودة البحرية للقرن الحادي والعشرين

جاء ذلك بناءً على وفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات ومتطلبات البيئة البحرية والسلامة، بالإضافة إلَّى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالحفظ. مكونات البيئة البحرية، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية.

ما هِيْ شهادة الجودة البحرية

يتم منح شهادة الجودة البحرية من قبل خفر السواحل الأمريكي، وهُو الهِيْئة الرسمية المسؤولة عَنّْ ضمان السلامة والإدارة البيئية فِيْ الموانئ والممرات البحرية الأمريكية.

إن حصول المملكة على شهادة الجودة البحرية إنجاز جديد، ومرحلة مهمة فِيْ تطور وتقدم الأسطول السعودي الذي يضم (426) سفِيْنة تحمل العلم السعودي، وأن هذه الشهادة تسهل حركة السفن السعودية فِيْ المياه الإقليمية. والموانئ الأمريكية، وتدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.