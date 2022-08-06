الأول على الثانوية العامة 2022 علمي رياضة: البايل شيت كان صعب والتوفيق من الله

لم يعتمد عمر الشريف عبد المنعم، الأول في الثانوية العامة والشعبة العلمية والرياضية، على ساعات معينة لتذكر دروسه، بل اعتمد على نظام الكم من خلال ة كميات محددة خلال اليوم دون النظر إلى عدد الساعات أو الدقائق. .بحسب ما قال لشبابيك في اتصال هاتفي.

يأمل الطالب الحاصل على المركز الأول في شعبة علوم الرياضة في الحصول على منحة دراسية من جامعة أمريكية أو بريطانية لدراسة علوم الكمبيوتر .

وقال إن نظام بابل شيت المستخدم في الامتحانات الثانوية من أصعب الأنظمة، حيث يعتمد على سبب التركيز والتحليل المكثف للحصول على نتائج ناجحة، وأرجع الفضل في النجاح إلى نجاح الله له.