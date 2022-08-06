الأول على مدارس المتفوقين في الثانوية العامة لـ شبابيك: اعتمدت شعار لا يوم للراحة

أعرب عمر مختار صقر، الأول بالمدرسة الثانوية في مدرسة التميز في العلوم والتكنولوجيا، عن فخره وسعادته بفوزه بالمركز الأول، مشيرًا إلى أنه اعتمد على شعار “لا يوم للراحة” أثناء دراسته لدروسه خلال العام الدراسي الحالي.

وأشار عمر، في تصريحات خاصة لشبابيك، إلى أنه اعتمد في دروسه على الاستمرارية في متابعة المناهج ولم يأخذ يوم راحة واحد على مدار العام، حتى لو كانت ساعات الدراسة ساعتين فقط.

وقال إنه اتبع أسلوب ة المناهج على كافة الطرق والوسائل التربوية وأهمها “المفهوم” دون الاعتماد على الدروس الخصوصية أملا في الحصول على منحة من الجامعة الأمريكية أو جامعة زويل أو الجامعة البريطانية. خلال العام القادم من دراسته الجامعية.