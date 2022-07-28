الأيدي الوفية تنقذ المتضررين من أمطار الفجيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة للوزارة نفذت عملية “الأيدي الموالية” لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة في الفجيرة.

الأيدي المخلصة

وقالت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر” “قيادة العمليات المشتركة تعلن تنفيذ عملية” الأيدي الموالية “في إطار دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت مساء أمس الأربعاء لهجوم بطائرة. كآبة.”

وأضاف “العملية ركزت على إنقاذ العالقين في مناطق الفيضانات وإنقاذ المحاصرين داخل منازلهم، حيث تم إجلائهم إلى مناطق الملجأ دون خسارة”.

أمطار الفجيرة

وشهدت الفجيرة أمس الأربعاء، أمطاراً غزيرة تسببت في هطول أمطار غزيرة في بعض الأماكن. مما أدى إلى غرق عدد من السيارات وتقطع السبل بالعديد من السكان.