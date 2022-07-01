الإبقاء على منزل طلال مداح فِيْ جدة واستثنائه من الإزالة

أعلنت إخلاص مداح، ابنة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، توقف جميع أعمال الهدم فِيْ منزل والدها الواقع داخل العشوائيات التي شهدت أعمال الهدم جنوب جدة.

وأكد نجله الفنان الراحل أنهم طالبوا باستثناء منزل والده وإلغاء قرار إقالته، مشيرا إلَّى أن هناك عدة جهات وأشخاص ساهموا كثيرا فِيْ هذا القرار.

قال إخلاص وداعا لمنزل والده قبل 24 يوما من مَوعِد هدم المنزل الواقع داخل العشوائيات.

أعلن الإعلامي الدكتور أحمد العرفج عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا الخليج” أن لجنة الإزالة التابعة للأمانة العامة بمحافظة جدة قد بعثت إليه برسالة تخطره ببث قرار. وقف الانتقال من منزل الفنان طلال مداح.

وأوضح العرفج أن “إجراءات وقف إزالة منزل الفنان الراحل اتبعت على مختلف المستويات، بدءا من تفاعل لجنة الإزالة مع دعوات إعلامية لاستبعاد المنزل من رئيس بلدية جدة ووزير الثقافة الذي تبع ذلك. موضوع البيت “.

وفِيْ أحد التقارير رصد برنامج “يا هلا” منزل طلال مداح الواقع فِيْ العشوائيات بمحافظة جدة.

وظهر الصحفِيْ “العرفج” بصحبة محمد طلال نجل الفنان الراحل، الذي سرد ​​تفاصيل المنزل من بينها وجود عشر نخلة فِيْ فناء منزله، عَنّْدما كان لديهم بالفعل عشرين نخلة.

وأضاف نجل الفنان الراحل أنهم “فقدوا 10 نخيل فِيْ أعمال الإزالة”.

وقالت عائشة خزام، زوجة الفنان الراحل، عبر حسابها على تويتر “شكرا لكل من ساندنا ووقف معَنّْا باسم الإخوة والأخوات لعدم هدم منزل طلال وإزالته، رحمه الله”. ، على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشكر أيضًا الدكتور أحمد العرفج على دعمه وعلى إيصال صوتنا للمسؤولين، كَمْا أشكر لجنة الإقالة فِيْ الأمانة العامة على وقف الإزالة “.

وكتب إخلاص طلال مداح عبر حسابه على تويتر “شكرا لكل من ساعد وساهم فِيْ بقاء منزل الأب. وأخيراً تحقق الحلم بعد الله ثم نصرته”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن لجنة إزالة العشوائيات بمحافظة جدة تعمل على إزالة العشوائيات بالمحافظة على عدة مراحل.

كان منزل طلال مداح من بين الأحياء التي سيتم هدمها، لكن تم استبعاده بناءً على القرار الأخير.