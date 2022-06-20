الإجازة الدراسية لعام ١٤٤٣ هجرياً ونهاية الفصل الدراسي الثالث

يبحث الكثير من أولياء الأمور وكذلك الطلاب على جميع المستويات عن موعد الامتحانات للفصل الدراسي الثالث لعام 1443 والذي يوافق نهاية العام الدراسي ، وبعد ذلك سيحصل الطلاب على الإجازة الصيفية التي يتطلعون إليها. .

امتحانات الفصل الدراسي الثالث 1443 هـ

أعلنت الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثالث ، والتي مثلت آخر امتحانات عام 1443 هـ ، بدأت أمس في التاسع عشر من يونيو 2022 م الموافق لليوم العشرين من الشهر. ذو القعدة 1443 هـ ، ومدة الامتحانات كلها عشرة أيام متتالية. سيتم إجراء جميع الاختبارات بشكل شخصي وليس عن بعد عبر الإنترنت ، وهذا النظام صالح في جميع المدارس المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه إذا كان الطالب غير قادر على أداء الامتحانات بنفسه وأراد إجراؤها إلكترونياً ، فلا يجوز ذلك ، ولكن المتاح له هو تأجيل الامتحانات حتى يتمكن من إجرائها. الحضور. ستبدأ جميع المدارس بعد إجراء الاختبارات بعملية تصحيح أوراق الإجابة ومراقبة الدرجات ومراجعتها مرة أخرى لإظهار نتيجة العام الدراسي 1443 هـ.

جدير بالذكر أن النتائج ستظهر في نهاية اليوم الأخير من الاختبارات ليحصل جميع الطلاب على الإجازة الصيفية براحة البال. بسهولة كما أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الإجازة الدراسية لعام 1443 هـ

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أن بداية إجازة عام 1443 هـ تكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 م الموافق ذو الحجة 1443 هـ.